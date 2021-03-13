«السكة الحديد» تعلن تعديل مواعيد قطارات الوجهين البحري والقبلي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل انطلاق ووصول بعض القطارات على الوجهين البحرى والقبلى لتوفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب اعتبارا من 15 مارس الجاري.وفقا لبيان الهيئة جاءت التعديلات كالآتي:- قطار رقم 1 إكسبريس القاهرة الإسكندرية مقرر انطلاقه من القاهرة الساعة 3:00 وصول الإسكندرية الساعة 6:45.. عربات روسي بنظام الحجز المسبق.- قطار رقم 18 إكسبريس الإسكندرية القاهرة المقرر انطلاقه من الإسكندرية الساعة 13:10 وصول القاهرة الساعة 17:15.. عربات روسي بنظام الحجز المسبق.- قطار 162 إكسبريس القاهرة أسيوط المقرر انطلاقه من القاهرة الساعة 14:20 وصول أسيوط الساعة 21:35.. عربات روسي بنظام الحجز المسبق.- قطار 973 إكسبريس أسيوط القاهرة والمقرر انطلاقه الساعة 2:20 من أسيوط وصول القاهرة الساعة 9:10.. عربات روسي بنظام الحجز المسبق اعتبارا من يوم 16 مارس.