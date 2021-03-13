اشتباكات بين الشرطة الأرمينية والمحتجين خارج قصر الرئاسة

وقعت اشتباكات بين الشرطة الأرمينية والمحتجين من داعمي المعارضة، اليوم السبت، خارج مقر إقامة الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان أثناء اجتماعه برئيس الوزراء نيكول باشينيان.وذكرت وكالة أنباء (أرمن برس) الأرمينية على موقعها الإلكتروني، أن الاشتباكات حدثت بعد أن حاول المحتجون اجتياز النطاق الأمني المفروض حول القصر، لكن قوات الشرطة دفعتهم بعيدا، بينما كان يهتف المحتجون ضد رئيس الوزراء.وأشارت الوكالة إلى أن الرئاسة الأرمينية كانت قد أعلنت اجتماع الرئيس سركيسيان برئيس الوزراء باشينيان في 13 مارس لمناقشة طرق الخروج من الأزمة الحالية.