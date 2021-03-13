ميناء الإسكندرية يستقبل 255 ألف طن سلع غذائية

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطًا ملحوظًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 255 ألف طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 4930 حاوية مكافئة.وفي ذات السياق بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 47 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليًا عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 40 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.