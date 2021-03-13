«التخطيط»: 200 مليون جنيه لرصف الطرق وربط القرى بالأقصر

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ مرحلة جديدة من مشروعات الطرق الداخلية بمحافظة الأقصر بتكلفة إجمالية قاربت الـ200 مليون جنيه، لافته إلى أن التنفيذ استغرق عامًا كاملًا.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروعات شملت رصف طرق بأطوال 45 كم داخل المحافظة من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين وتيسير الحركة المرورية بتكلفة 182 مليون جينه، وإحلال وتجديد كوبرى خرسانة مسلحة على ترعة الرمادى لربط بين المدينة والطريق الزراعى بتكلفة 5.5 مليون جنيه.