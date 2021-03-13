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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ممدوح الصغير: برنامج الانتخابى يهدف لتحقيق واقع أفضل للصحفيين

السبت 13/مارس/2021 - 05:46 م
ممدوح الصغير
ممدوح الصغير
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قال ممدوح الصغير، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن برنامجه الانتخابي لا يسعي لإطلاق مجموعة من الوعود الانتخابية غير القابلة للتحقيق، لكنه يهدف إلى تحقيق واقع أفضل للصحفيين، وذلك من خلال الارتقاء بمستوي الخدمات المقدم لأعضاء النقابة.

أضاف الصغير، خلال زياراته لمؤسسة "الدستور" ضمن جولاته الانتخابية أن أول الملفات التى سيبدأ العمل عليها فور نجاحه هو الاهتمام بالتدريب، وذلك عن طريق مواكبة التطور التكنولوجي الذي طرأ على المهنة، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة من مشروع العلاج، وذلك برفع الحد الأقصي لمخصصات العلاج.

وأوضح أنه وضع خطة تشمل المراجعة الشاملة لكل الأعضاء المتعطلين في الجمعية العمومية، لأجل حل المشكلات التى تواجههم مثل ملفي التأمينات والمعاشات؛ مشددًا في الوقت ذاته على العمل بمتابعة قضايا الزملاء الصحفيين من خلال توفير الدعم القانوني وإيجاد الحلول التى تحفظ وتصون حقوق الجميع.

واختتم مرشح عضوية مجلس نقابة الصحفيين حديثه بالتأكيد على إقامة ورش عمل لبحث كل المشاكل التى تهدد صناعة النشر بصفة عامة، وكذلك المعوقات التى تصادف شركات التوزيع في المؤسسات.

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