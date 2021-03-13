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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

السبت 13/مارس/2021 - 05:24 م
جريدة الدستور
مريم جبل
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لقيت ربة منزل مصرعها بعد سقوطها من الطابق السادس عقب مهاجمة ٥ أشخاص لها في بيتها بمنطقة النزهة ٢ دائرة قسم شرطة مدينة السلام.

وقال يوسف شقيق المجني عليها «داليا.ص» التي لقيت مصرعها، إن شقيقته متزوجة ولديها ثلاثة أبناء ولد في الصف الأول الثانوي وآخر في السادس الابتدائي وطفلة صغيرة في الصف الرابع الابتدائي ومتزوجة وحاصلة على دبلوم وتعمل إدارية في عيادة طبية.

وقال عادل ابن خالتها في تصريحات لـ«الدستور»، إن المجني عليها استعانت بشخص لتغيير أنبوبة البوتاجاز وتركت باب الشقة مفتوحًا نظرًا لوجودها بمفردها مع شخص غريب، لكنها فوجئت باقتحام 5 أشخاص للشقة واعتدوا عليها بالضرب هي والعامل وطلبوا منها خلع ملابسها لتصويرها عارية، لكنها رفضت وتوجهوا لسرقة المنزل، وهددتهم حال التعدي عليها ستلقي بنفسها من الطابق السادس، واقترب المتهمون منها ودفعها أحدهم من البلكونة فسقطت وماتت على الفور.

وأكد أقارب المجني عليها أن زوج المتوفاة أصيب بصدمة عصبية، وأن الأسرة أخبرت الأبناء أن والدتهم توفيت نتيجة الإصابة بكورونا لتخفيف الصدمة عليهم.

وقال أقارب المجني عليها أن النيابة حبست 3 متهمين، وأمرت بعرض العامل على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات كما صرحت بدفن جثة المجني عليها.

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