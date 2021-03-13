رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ذكرى ميلاد عبدالوهاب.. خلاف مع الست وعتاب من «ناصر»

السبت 13/مارس/2021 - 04:45 م
محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
نرمين ضيف الله
طباعة
تحلّ اليوم ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذى يعد واحدًا من أبرز الفنانين على ساحة الغناء والطرب في عصره.

وعلى الرغم من أن عبدالوهاب واجهته صعوبة في بداية مشواره، إلاّ أنه لمع نجمه، فاكتشفه أحمد شوقي ودعّمه على جميع المستويات العلمية والعملية وغيرها، فموسيقار الأجيال لم يكن مجرد ملحن عابر، بل ترك لنا تراثًا من الغناء يتوارثه الأجيال على مر الزمان.

بداية حياته:
ولد محمد عبد الوهاب 1907 بحي باب الشعرية بالقاهرة، وبدأ حياته الفنية في مرحلة مبكرة، ودرس العود والموسيقى العربية التقليدية في معهد القاهرة للموسيقى داخل مدرسة بيرغران.

علاقة عبد الوهاب بأمير الشعراء

في 1924، أحيا محمد عبدالوهاب حفلًا في كازينو بالإسكندرية، وكان يحضره مجموعة من رجال كبار الدولة والكثير من المشاهير في ذلك الوقت، منهم أحمد شوقي الذي طلب إحضاره بمجرد انتهاء الحفلة، وقضى عبدالوهاب فترة طويلة بصحبة شوقي بك الذي أثر فيه بشكل كبير، حيث اعتبر أحمد شوقي مثله الأعلى فكان الشاعر الكبير يتدخل في أدق تفاصيل حياته وعلّمه الكثير من الأشياء منها كيفية طريقة الكلام والأكل والشراب وأحضر له مدرسًا لتعليمه اللغة الفرنسية ولم يتركه شوقي حتى وصل إلى مكانة بارزة داخل ساحة الطرب المصري الأصيل.

علاقته بأم كلثوم
أول لقاء جمع عبدالوهاب بكوكب الشرق أم كلثوم كان 1925 وكان بمنزل أحد الأثرياء وهو محمود خيرت والد الموسيقار الكبير أبو بكر خيرت، حيث غنيا معًا دويتو على قد الليل ما يطوّل ألحان سيد درويش، بعد ذلك لحن لها أغنية "غاير من اللي هواكي قبلي ولو كنت جاهلة"، وامتنعت أم كلثوم عن غنائها فغناها عبدالوهاب، ومن بداية الثلاثينيات وحتى أواخر الأربعينات كانت الصحف تلقب كلًا من عبدالوهاب وأم كلثوم بالعدوين إلا أنه جرت محاولات للجمع بينهما.

المحاولة الأولى: كانت لطلعت حرب الذي أطلع عبد الوهاب وأم كلثوم برغبته في جمعهما في فيلم استديو مصر، ووافقت الست وموسيقار الأجيال على القيام بالفيلم، لكن حدث اختلاف بينهما حول من يقوم بتلحين الأغاني المشتركة بين البطلين ونتيجة إصرار كل طرف على موقفه تأجل المشروع لتفشل محاولة طلعت حرب.

المحاولة الثانية: يقال إن الذي قام بها الرئيس عبد الناصر عندما انتهز احتفالات أعياد الثورة وعاتبهما على عدم قيامهما بأي عمل فني مشترك أثناء لقائه بهما، فوعداه بالعمل على ذلك وجاءت أغنية "أنت عمري" كأول عمل مشترك بينهما وقد يكون هذا الكلام غير صحيحًا حيث معروف عن الحكام ومنهم الزعيم جمال عبد الناصر أن أحدا منهم لا يتدخل في قيام أي عمل فنى على أساس أنه حرية، وعلى الرغم من ذلك حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، جعلهم يشتركون في الكثير من الأعمال بعد ذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 13-3-2021

موعد اول يوم شعبان 2021 وفضل الصيام فيه

موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2021 في المدارس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

الشرطة الأمريكية تؤكد تقدمها في قضية مقتل بريونا تايلور

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أيام زمان

كان يعمل بالزراعة.. حمدي غيث يتحدث عن شقيقه عبدالله

خطاب موقع من 4 نجوم.. حكاية استدعاء أباطرة هوليوود لرشدي أباظة

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

أشرف عويس: نشر «على جبل يشكر» هو حالة في حد ذاته

«أصناموفوبيا».. رواية لراسم الحديثي عن دار النخبة

بدء مناقشة «على جبل يشكر» للروائية رباب كساب (صور)

رباب كساب: بدأت في «علي جبل يشكر» 2014 وأخذت وقتًا في البحث