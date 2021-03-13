ذكرى ميلاد عبدالوهاب.. خلاف مع الست وعتاب من «ناصر»

تحلّ اليوم ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذى يعد واحدًا من أبرز الفنانين على ساحة الغناء والطرب في عصره.وعلى الرغم من أن عبدالوهاب واجهته صعوبة في بداية مشواره، إلاّ أنه لمع نجمه، فاكتشفه أحمد شوقي ودعّمه على جميع المستويات العلمية والعملية وغيرها، فموسيقار الأجيال لم يكن مجرد ملحن عابر، بل ترك لنا تراثًا من الغناء يتوارثه الأجيال على مر الزمان.بداية حياته:ولد محمد عبد الوهاب 1907 بحي باب الشعرية بالقاهرة، وبدأ حياته الفنية في مرحلة مبكرة، ودرس العود والموسيقى العربية التقليدية في معهد القاهرة للموسيقى داخل مدرسة بيرغران.علاقة عبد الوهاب بأمير الشعراءفي 1924، أحيا محمد عبدالوهاب حفلًا في كازينو بالإسكندرية، وكان يحضره مجموعة من رجال كبار الدولة والكثير من المشاهير في ذلك الوقت، منهم أحمد شوقي الذي طلب إحضاره بمجرد انتهاء الحفلة، وقضى عبدالوهاب فترة طويلة بصحبة شوقي بك الذي أثر فيه بشكل كبير، حيث اعتبر أحمد شوقي مثله الأعلى فكان الشاعر الكبير يتدخل في أدق تفاصيل حياته وعلّمه الكثير من الأشياء منها كيفية طريقة الكلام والأكل والشراب وأحضر له مدرسًا لتعليمه اللغة الفرنسية ولم يتركه شوقي حتى وصل إلى مكانة بارزة داخل ساحة الطرب المصري الأصيل.علاقته بأم كلثومأول لقاء جمع عبدالوهاب بكوكب الشرق أم كلثوم كان 1925 وكان بمنزل أحد الأثرياء وهو محمود خيرت والد الموسيقار الكبير أبو بكر خيرت، حيث غنيا معًا دويتو على قد الليل ما يطوّل ألحان سيد درويش، بعد ذلك لحن لها أغنية "غاير من اللي هواكي قبلي ولو كنت جاهلة"، وامتنعت أم كلثوم عن غنائها فغناها عبدالوهاب، ومن بداية الثلاثينيات وحتى أواخر الأربعينات كانت الصحف تلقب كلًا من عبدالوهاب وأم كلثوم بالعدوين إلا أنه جرت محاولات للجمع بينهما.المحاولة الأولى: كانت لطلعت حرب الذي أطلع عبد الوهاب وأم كلثوم برغبته في جمعهما في فيلم استديو مصر، ووافقت الست وموسيقار الأجيال على القيام بالفيلم، لكن حدث اختلاف بينهما حول من يقوم بتلحين الأغاني المشتركة بين البطلين ونتيجة إصرار كل طرف على موقفه تأجل المشروع لتفشل محاولة طلعت حرب.المحاولة الثانية: يقال إن الذي قام بها الرئيس عبد الناصر عندما انتهز احتفالات أعياد الثورة وعاتبهما على عدم قيامهما بأي عمل فني مشترك أثناء لقائه بهما، فوعداه بالعمل على ذلك وجاءت أغنية "أنت عمري" كأول عمل مشترك بينهما وقد يكون هذا الكلام غير صحيحًا حيث معروف عن الحكام ومنهم الزعيم جمال عبد الناصر أن أحدا منهم لا يتدخل في قيام أي عمل فنى على أساس أنه حرية، وعلى الرغم من ذلك حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، جعلهم يشتركون في الكثير من الأعمال بعد ذلك.