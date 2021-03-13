رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسترازينيكا تعلن عن تأخير في شحنات لقاحها إلى دول الاتحاد الأوروبي

السبت 13/مارس/2021 - 05:09 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت مجموعة أسترازينيكا، اليوم السبت، عن تأخير جديد في عمليات تسليم شحنات لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى القيود على التصدير.

ونقلت وكالة "يورونيوز" الأوروبية عن متحدث باسم المجموعة قوله إن "أسترازينيكا تأسف لإعلانها تقليص عمليات تسليم اللقاحات المضادة لـ(كوفيد-19) إلى الاتحاد الأوروبي رغم عملها الدؤوب لتسريع الإمداد".

وقررت المجموعة التي تواجه صعوبات في الإنتاج استخدام مواقعها للتصنيع خارج الاتحاد الأوروبي لتسليم الدول الأعضاء الـ27 طلبياتها لكن "للأسف، قيودًا على التصدير ستقلّص عمليات التسليم في الربع الأول من العام وعلى الأرجح في الربع الثاني"، بحسب المتحدث.

وتسعى المجموعة لتسليم مئة مليون جرعة في النصف الأول من العام، تتوزع إلى 30 مليونًا في الربع الأول و70 في الربع الثاني.

وتعوّل المفوضية الأوروبية التي تفاوضت بشأن العقود باسم الدول الأعضاء الـ27، على ارتفاع وتيرة عمليات التسليم في الفصل الثاني من العام. وسبق أن واجهت انتقادات لاذعة لبطء عمليات تسليم اللقاحات في أوروبا وتأخر شحنات أسترازينيكا.

وقد يصل معدّل التسليم في دول الاتحاد إلى 100 مليون جرعة شهريًا من جميع اللقاحات المرخصة بين نيسان وحزيران، أي 300 مليون جرعة في الفصل كاملًا، وتطمح المفوضية الأوروبية إلى تلقيح 70% من الأوروبيين بحلول نهاية الصيف.

وكانت أسترازينيكا أعلنت في أواخر كانون الثاني أنها لن تتمكن من تسليم الدول الـ27 الأعضاء سوى 40 مليون جرعة في الفصل الأول من العام من أصل 120 مليونًا وعدت بتسليمها في البداية، بسبب صعوبات في الإنتاج في مصنع بلجيكي.

موضوعات متعلقة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

مدبولى لأهالى القاهرة التاريخية: منطقة الرئيس السيسى.. وحريص على تطويرها

تقرير: لاعبو ليفربول سخروا من صلاح بعد تغريدة موكله

الصور

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادي بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

مدبولى لأهالى القاهرة التاريخية: منطقة الرئيس السيسى.. وحريص على تطويرها

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال

انطلاقة جديدة للمسارح المتنقلة بقرى الوادى الجديد

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. قصة حب فى السلك الدبلوماسى

عقب «النكسة».. حكاية قصيدة منعت نزار قباني من دخول مصر