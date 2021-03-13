أسترازينيكا تعلن عن تأخير في شحنات لقاحها إلى دول الاتحاد الأوروبي

أعلنت مجموعة أسترازينيكا، اليوم السبت، عن تأخير جديد في عمليات تسليم شحنات لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى القيود على التصدير.ونقلت وكالة "يورونيوز" الأوروبية عن متحدث باسم المجموعة قوله إن "أسترازينيكا تأسف لإعلانها تقليص عمليات تسليم اللقاحات المضادة لـ(كوفيد-19) إلى الاتحاد الأوروبي رغم عملها الدؤوب لتسريع الإمداد".وقررت المجموعة التي تواجه صعوبات في الإنتاج استخدام مواقعها للتصنيع خارج الاتحاد الأوروبي لتسليم الدول الأعضاء الـ27 طلبياتها لكن "للأسف، قيودًا على التصدير ستقلّص عمليات التسليم في الربع الأول من العام وعلى الأرجح في الربع الثاني"، بحسب المتحدث.وتسعى المجموعة لتسليم مئة مليون جرعة في النصف الأول من العام، تتوزع إلى 30 مليونًا في الربع الأول و70 في الربع الثاني.وتعوّل المفوضية الأوروبية التي تفاوضت بشأن العقود باسم الدول الأعضاء الـ27، على ارتفاع وتيرة عمليات التسليم في الفصل الثاني من العام. وسبق أن واجهت انتقادات لاذعة لبطء عمليات تسليم اللقاحات في أوروبا وتأخر شحنات أسترازينيكا.وقد يصل معدّل التسليم في دول الاتحاد إلى 100 مليون جرعة شهريًا من جميع اللقاحات المرخصة بين نيسان وحزيران، أي 300 مليون جرعة في الفصل كاملًا، وتطمح المفوضية الأوروبية إلى تلقيح 70% من الأوروبيين بحلول نهاية الصيف.وكانت أسترازينيكا أعلنت في أواخر كانون الثاني أنها لن تتمكن من تسليم الدول الـ27 الأعضاء سوى 40 مليون جرعة في الفصل الأول من العام من أصل 120 مليونًا وعدت بتسليمها في البداية، بسبب صعوبات في الإنتاج في مصنع بلجيكي.