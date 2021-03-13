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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاقة جديدة للمسارح المتنقلة بقرى الوادى الجديد

السبت 13/مارس/2021 - 04:51 م
المسارح المتنقلة
المسارح المتنقلة
آلاء حسن
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات ثقافية وفنية على المسارح المتنقلة فى ربوع المحافظات، ويأتى ذلك في إطار سعي وزارة الثقافة لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، حيث شهدت قرى باريس بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات الأسبوع الثالث للمسارح المتنقلة، والتي تضم قرى "المكس القبلى، المكس البحرى، القصر القبلى".

وتضمن اليوم الأول فقرات ثقافية وفنية متنوعة، منها تابلوهات غنائية راقصة من التراث الواحاتى لفرقة الفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد عبدالله، مدير الفرقة، حيث قدمت الفرقة رقصات متنوعة منها "الخزام، المجرونه، البادية، كان هنا محبوبى"، وفقرة المزمار ومواهب فى الشعر والغناء وتقديم عروض فنية وثقافية، بجانب محاضرة ثقافية بعنوان "ليلة الإسراء والمعراج" حاضرها محمد خليل على، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية للأطفال رسم حر تدريب عادل حسين، كما أقيمت أمسية شعرية لأدباء قصر ثقافة الخارجة، وإلقاء مجموعة من أجمل القصائد الشعرية للشاعر بسام منجى، سعيد ساسي، محمد صابر، إلى جانب غناء منفرد للفنان حسن ناجى، حيث قدم مجموعة من الأغانى منها "موال فى حب النبي، لأجل النبي، كما قدم الفنان حسن عيسى أغنية فلكلور من التراث الواحاتى بعنوان "يا زارع الكرم برا"، فقرة المزمار للفنان أحمد سويلم، بحضور مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد.

تضمن اليوم الثاني محاضرة بعنوان "كيفية الوقاية من فيروس كورونا" للدكتور أحمد فرج، وتحدث عن أعراض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه وما هي الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لحمايتنا منه، بجانب ورشة تلوين على الفخار تدريب أحمد على يسرى، وفقرة لاكتشاف مواهب فى العزف والغناء والشعر، بالإضافة إلى أمسية شعرية لشعراء نادى أدب قصر ثقافة الخارجة منهم سعيد ساسي، نورا عبد اللطيف، إبراهيم حسن سعيد، وحسين عبد المنعم.

وقدمت فرقة الموسيقى العربية كوكتيل من الأغانى منها "اسلمى يا مصر" للمجموعة، و"دارت الأيام" لسامح عبد العزيز، "ست الحبايب" لناهد إبراهيم، "القريب منك بعيد" لهالة عبد الحميد، و"حياتك يا حبيبي" لمحمد عطاى.

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