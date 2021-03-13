رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الطيب»: الأزهر لا يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بالتعليم في إفريقيا

السبت 13/مارس/2021 - 04:47 م
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
أميرة العناني
طباعة
استقبل فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، بمشيخة الأزهر، وفدًا صوماليًّا برئاسة الوزير عمر علي روبلي، وزير الأوقاف والشئون الدينية بجمهورية الصومال الفيدرالية، يرافقه السفير إلياس شيخ عمر أبوبكر، سفير الصومال بالقاهرة، وعدد من المسئولين الصوماليين.

وقال فضيلة الإمام الأكبر: إن الأزهر يستقبل هذا العام 873 طالبًا وطالبة من دولة الصومال، وهناك 22 مبعوثًا من الأزهر في الصومال، وتعد البَعثة الأزهرية هناك من أقدم البَعثات العربية، فضلًا عن وجود معهد أزهري وفرع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وهذا يؤكد تقدير واهتمام الأزهر الشريف بالارتقاء بالتعليم في القارة الإفريقية، انطلاقًا من مسئولية الأزهر ودوره تجاه العالم العربي والإسلامي.

من جانبه، أعرب الوفد الصومالي عن تقديره دور الأزهر المهم في الصومال، وما يرسله من مبعوثين وقوافل طبية وإغاثية، مع استقبال طلاب الصومال في الأزهر وتدريب الأئمة، وأن هذا يؤكد عالمية الأزهر وأفضلية مناهجه الوسطية، وأنه المنبر المعتدل الذي يلتف الناس حوله من كل بقاع الأرض، مؤكدًا أن خريجي الأزهر في الصومال يحظون بمكانة متميزة ويسهمون بدور مهم في نشر الفكر المعتدل في الصومال ومكافحة الأفكار المتطرفة.

موضوعات متعلقة

تقرير: لاعبو ليفربول سخروا من صلاح بعد تغريدة موكله

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 13-3-2021

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

الصور

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادي بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

مدبولى لأهالى القاهرة التاريخية: منطقة الرئيس السيسى.. وحريص على تطويرها

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال

انطلاقة جديدة للمسارح المتنقلة بقرى الوادى الجديد

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. قصة حب فى السلك الدبلوماسى

عقب «النكسة».. حكاية قصيدة منعت نزار قباني من دخول مصر