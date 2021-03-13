فلسطين تمدد إجراءات الإغلاق اعتبارا من الإثنين ولمدة 5 أيام

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم عن تمديد إجراءات الإغلاق (المعلن عنها من قبل المحافظين) لجميع المحافظات بالضفة الغربية اعتبارا من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام.وقال ملحم في بيان حول الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا:"بعد اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين بحضور وزيرة الصحة واستنادا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بإعلان حالة الطوارئ، على أن تسري هذه الإجراءات اعتبارا من صباح الإثنين الموافق 15-3-2021 وتنتهي بانتهاء يوم السبت الموافق 20-3-2021.يأتي ذلك في ضوء الارتفاع المتسارع في المعدل اليومي للإصابات وأعداد الوفيات فقد تقرر اتخاذ الإجراءات التالية:1 - تمديد الإجراءات المعلن عنها من قبل المحافظين بالإغلاق الشامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح الاثنين الموافق 15-3-2021 ولمدة خمسة أيام.2 - يترك للمحافظين استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم.3 - إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال مع الابقاء على طلبة التوجيهي بـ التعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق.4 - إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة طية فترة الإغلاق، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.5 - تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15-3-2021 باستثناء الطواقم الطبية.6 - تمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة.7 - يفوض السادة الوزراء بتنظيم عمل وزاراتهم أثناء الإغلاق وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.8 - يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.9 - تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.10 - على مستشفيات القطاعين الأهلي والخاص تخصيص أقسام لاستقبال مرضى كورونا.11 - تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ وفق تعليمات ستصدر عن سلطة النقد بهذا الخصوص.12 - تعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور وفقا لما يصدر عن السلطة القضائية بهذا الخصوص.13 - يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.