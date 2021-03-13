طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

أعلن ديوان عام محافظة دمياط، اليوم السبت، عن طرح بيع عدد ٢٥ وحدة سكنية تابعة لصندوق الإسكان الاقتصادى بمدينتى دمياط وميت أبوغالب، وذلك بالمزاد العلنى المقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١-٣-١٦ فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، على أن يتم تكرار جلسة المزاد يوم الثلاثاء التالى لعدد جلسة واحدة بعد جلسة المزاد الأولى.ونوه ديوان المحافظة في الإعلان إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من إدارة العقود والمشتريات بديوان عام المحافظة نظير مبلغ قدره ٢٩٩ لكل كراسة على حدة.