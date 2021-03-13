النمسا تؤيد وضع خطة عالمية لتوزيع لقاحات كورونا بشكل عادل

أكدت النمسا تأييدها لدعوة الأمم المتحدة إلى وضع خطة عالمية لتوزيع لقاحات فيروس كورونا، وقال الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا في تصريحات له اليوم السبت إن أزمة الوباء تتطلب التوصل إلى استجابة عالمية منسقة.وأشار شالينبرج أنه من خلال التعاون الدولي فقط يمكننا التغلب على الوباء، وتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة مما يمكننا مرة أخرى من العمل والدراسة والاستمتاع بالحياة معًا.وكانت النمسا قد وجهت انتقادات حادة أمس إلى الاتحاد الأوروبي بسبب السماح بصفقات جانبية بين الحكومات وشركات الدواء، بشكل يخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الدول في الحصول على لقاحات كورونا، إضافة إلى إهمال معيار التعداد السكاني في توزيع حصص اللقاحات.