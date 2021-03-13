7 وفيات.. حادث مستشفى «السلط» في الأردن يثير غضب أهالي الضحايا

سادت حالة من الاحتقان بين أسر الضحايا الذين توفوا في حادث السلط بالأردن، السبت، مع اقتراب دخول موعد حظر التجوال.ووصلت عدد حالات الوفاة إلى 7 ضحايا في حادثة مستشفى السلط الحكومي، وفقًا لموقع الحدث.وكان وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات قد أعلن تقديم استقالته على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين لمدة ساعة في مستشفى السلط الحكومي.كشف الوزير في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى الحسين السلط الجديد، أن الحادث وقع جراء انتهاء مخزون الأكسجين، ما أدى إلى وفاة 7 من المرضى، مشيرًا إلى أنه يتحمل مسئولية ما جرى، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".