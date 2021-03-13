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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أطباء بلا حدود: مناقشات حقوق الملكية الفكرية أثناء جائحة كورونا محبطة

السبت 13/مارس/2021 - 06:04 م
جريدة الدستور
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قالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الطبي والإنساني: إن المناقشات في منظمة التجارة العالمية، حول المبادرة التي قدمتها الهند وجنوب إفريقيا، ودعمتها الغالبية من أعضاء منظمة التجارة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، أثناء جائحة كورونا لتمكين الدول النامية من الحصول بإنصاف على لقاحات وعلاجات وأدوات مواجهة فيروس كورونا مخيبة للآمال، بسبب استمرار بعض الدول في تعطيل العملية ورفضها التحرك نحو مفاوضات رسمية حول الموضوع.

وأوضحت أطباء بلا حدود في بيان لها من جنيف اليوم السبت، أن رئيسها أرسل خطابًا مفتوحًا يحث فيه الحكومات التي تواصل منع التنازل عن الاحتكارات أثناء الوباء، والتراجع عن المماطلة والسماح ببدء مفاوضات رسمية بمنظمة التجارة العالمية حول الموضوع، وأنه من المخيب للآمال أن مجموعة صغيرة من البلدان تعطل التقدم برغم الحاجة إلى المضي قدمًا بشكل عاجل في هذا التنازل التاريخي عن الملكية الفكرية أثناء الوباء.

وأفادت المنظمة بأنه من غير المقبول أن تستمر هذه المجموعة في تأخير العملية التي يمكن أن تمنح العالم فرصة أفضل لضمان الوصول العالمي إلى أدوات مواجهة فيروس كورونا، ومشددة على أن المطلوب اليوم هو إجراءات ملموسة وليس المزيد من المشاورات والمناقشات.

ونوهت المنظمة إلى أن بعض الدول التي تعارض التنازل عن الاحتكار تستمر في اقتراح إجراءات طوعية، وأن هذه الدول تعلم أن هذا لن يكون كافيًا ولن تؤدى إلى التغيير المطلوب.

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