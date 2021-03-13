مؤسسة هيموكيور تحصل بشكل حصرى على جهاز ليوناردو

تحرص دائما مؤسسة «هيموكيور» على إحضار التكنولوجيا المتطورة من جميع أنحاء العالم إلى مصر، وخلال الأيام القليلة الماضية تم إحضار جهاز ليوناردو (Leonardo) الألماني، وهو أحدث جهاز تم تصنيعه لعلاج أمراض الشرج والمستقيم بالليزر، ويتميز بالدقة العالية.يمكن لجهاز «ليوناردو» معالجة الحالات المتأخرة من أمراض الشرج والمستقيم، ويتميز عن أي جهاز آخر بأنه فعال أكثر، حيث يتم استخدام قسطرة ليزر تحتوي على عدستين وليس عدسة واحدة.. آمن أكثر، فلا يتعدى معدل اختراق الليزر ملليمترا واحدا للأنسجة.. حرارة أقل، مما يساعد على تقليل فترة النقاهة، ويمكن استخدامه مع منظار الناسور لعلاج الناسور العلوي، كما يمكن استخدامه في علاج الناسور الشرجي المهبلي.