الجزائر: العملة المحلية ستستعيد عافيتها في نهاية 2021

قال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم السبت: "إن الدينار الجزائري سيستعيد عافيته وقوته الاقتصادية بحلول نهاية السنة الجارية".وأوضح وزير المالية في تصريحات اليوم أن وزارته تقوم حاليا بإعادة تقييم للعملة الوطنية حسب قدرات الاقتصاد الوطني معتبرا أن الانطلاقة الاقتصادية التي ستشهدها الجزائر في الأيام المقبلة، من خلال إطلاق عدة مشاريع تنموية، ستعيد إلى العملة الوطنية بريقها وقوتها الاقتصادية وقيمتها.وأضاف: أن "العملة هي مرآة للاقتصاد، والعملة الجزائرية ليست في مرحلة انهيار كما يصوره البعض، بل هي في مرحلة استعادة عافيتها".وبخصوص ارتفاع نسبة التضخم وأثر ذلك على أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، قال وزير المالية الجزائري: إن "التضخم متحكم فيه، بالمقارنة مع ما يحدث في باقي دول العالم".وأكد أن إطلاق خدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين سيكون لها إضافة إيجابية على المحيط الاقتصادي الوطني، خاصة المعاملات البنكية والتجارية والتأمينية ومعاملات الجمارك وأملاك الدولة.