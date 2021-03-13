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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال

السبت 13/مارس/2021 - 05:11 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، إذ ولد في 13 مارس 1902 بحي باب الشعرية، ويعد أحد أكبر أعلام الموسيقى العربية، وذلك ضمن سلسلة "عظماء بلدنا" التي تطلقها الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك".

أغرم محمد عبدالوهاب بالغناء منذ الطفولة، وظهرت موهبته مبكرًا، درس العود والمقامات في معهد الموسيقى العربية، وبدأ حياته الفنية في سن صغيرة بانضمامه لفرقة فوزي الجزايرلي، قدمه الشاعر أحمد شوقي لأهل الفن والصحافة وتعاونوا معًا في عدد مميز من الأعمال وأصبح بمثابة الأب الروحي له، كما لازم الفنان سيد درويش وتعلم منه الكثير.

عمل «عبدالوهاب» خلال مشواره الفني كملحن ومؤلف موسيقي ومطرب وممثل سينمائي، وتميز بجديته وإخلاصه الشديد لفنه. ألف عِدة مقطوعات موسيقية شهيرة، ولحن قصائد لكبار الشعراء والكتاب أبرزهم أحمد شوقي، علي محمود طه، محمود حسن إسماعيل، كامل الشناوي، ونزار قباني، غنى من ألحانه عدد كبير من المطربين والمطربات المصريين والعرب منهم عبدالحليم حافظ، وديع الصافي، ليلى مراد، نجاة، فايزة أحمد، وردة، فيروز، أسمهان، وأم كلثوم.

من الصعب حصر أعماله التي تقدر بمئات الأعمال، لكن نذكر الأشهر من أعمال الموسيقار الراحل: كليوباترا، الجندول، خايف أقول اللي في قلبي، امتى الزمان يسمح يا جميل، محلاها عيشة الفلاح، أنا والعذاب وهواك، بفكر في اللي ناسيني، قوللي عملك ايه قلبي، كل ده كان ليه، لا مش أنا اللي أبكي، هان الود، من غير ليه، والنهر الخالـد.

قدم «عبدالوهاب» سبعة أفلام على مدار حياته الفنية، ضمت عددًا من أجمل أغانيه الشهيرة، منها على سبيل المثال جفنه علم الغزل، يا دنيا يا غرامي، يا ورد مين يشتريك، حكيم عيون، يا مسافر وحدك.. وغيرها.

له أعمال وطنية متميزة غناها بنفسه، أو شارك فيها مطربون كثر مثل صوت الجماهير، والله وعرفنا الحب، وطني حبيبي، الجيل الصاعد، ويا حبايب بالسلامة.

حصل محمد عبدالوهاب على الدكتوراه الفخرية عام 1975 من أكاديمية الفنون، كما لقب بالموسيقار العربي الأول من المجمع العربي عام 1975، ولقب بالفنان العالمي من جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا عام 1983، وحصل على عدة جوائز أخرى منها: جائزة الدولة التقديرية عام 1971، وقلادة النيل 1973، الميدالية الذهبية للرواد الأوائل في السينما المصرية، ووسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبدالناصر، والميدالية الفضية في العيد الفضي للتليفزيون، والميدالية الذهبية في العيد الذهبي للإذاعة وغيرها من الجوائز.

يذكر أنه يوجد متحف لموسيقار الأجيال يضم آلاته وأدواته الخاصة ومجموعة متكاملة ومتنوعة من مقتنياته داخل مبنى معهد الموسيقى العربية بالقاهرة.

رحل «عبدالوهاب» في 4 مايو عام 1991 بعد أن أثرى الحياة الموسيقية بأعماله الفنية المميزة التي ما زالت حية في وجدان الشعب المصري والعربي إلى وقتنا الحاضر وستظل لأجيال متعاقبة.

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