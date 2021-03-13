هيموكيور تصل إلى نسب الشفاء العالمية

أستطاعت مؤسسة هيموكيور الطبية المتخصصة فى جراحة الشرج والمستقيم ان تصل إلى نسب شفاء عالمية وغير مسبوقة في علاج البواسير والشرخ والناسور وغيرها من أمراض الشرج وذلك بفضل إستخدام تقنية الليزر.

تقنية الليزر في علاج أمراض الشرج والمستقيم يمكن ان نطلق عليها لقب المعجزة وذلك لما تتمتع به من مميزات ولا يمكننا حتي مقارنتها بالجراحة التقليدية أو كابوس المرضي الذين يعانون بسببه من الألم لفترات تصل إلى شهور، ولكن المعاناة الأكبر هي ان نسب النجاح لم تكن تتعدي ال 70% و 60% في بعض الأحيان، ومن خلال تقنية الليزر قفزت هذة المعدلات الي 96%.