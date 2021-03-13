«قومى المرأة» يعقد لقاءات توعوية بقرى «حياة كريمة» بالمنيا
السبت 13/مارس/2021 - 04:30 م
المنيا ـ على حسينطباعة
أعلن فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، عن عقد ندوات ولقاءات توعوية عن مشروع حياة كريمة وما يقدمه من خدمات تستهدف الفئات المختلفة بالقري المدرجة بالمبادرة في الفاعليات التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا.
وأعلن المجلس عن استخراج 340 بطاقة رقم قومى بالمجان، للسيدات، في قرى: منشأة عبدالله، كفر مهدي، الساوي، وبأن العلم وعدد من توابع تلك القرى التي تتبع إداريا مركز العدوة بشمال غرب محافظة المنيا، وهي قرى مدرجة بمشروع حياة كريمة.
وقال نادي وديع عضو المجلس القومي للمرأة بالمنيا، واستشاري التنمية، إنه تم عقد سلسلة لقاءات تضمنت الحديث عن أهمية دور المجلس القومى للمرأة في الوقوف بجانب السيدات، واستخراج بطاقات رقم قومى لهن بالمجان، وتقديم الدعم والمساندة وخدمات قانونيه لهن، من خلال مكتب الشكاوى بالمجلس القومي
وكان فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أعلن عن عقد لقاء تدريبيا للرائدات الريفيات يعقبه حملة طرق أبواب لمدة 5 أيام فى الفترة من 15 - 19 مارس بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى للتوعية بريادة الأعمال والشمول المالى تحت عنوان.. ريادة الأعمال للمرأة الريفية.. للقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ويهدف اللقاء إلى رفع الوعى المجتعى بمجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها فى زيادة دخل الأسرة، وأهمية الاادخار للمرأة الريفية، والتعريف بالخدمات المالية المتاحة بالجهات المختلفة فى هذا المجال لما لها من أهمية قصوى لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا، خاصة فى ظل ما سببته جائحة كورونا من مشكلات اقتصادية.
وأعلن المجلس عن استخراج 340 بطاقة رقم قومى بالمجان، للسيدات، في قرى: منشأة عبدالله، كفر مهدي، الساوي، وبأن العلم وعدد من توابع تلك القرى التي تتبع إداريا مركز العدوة بشمال غرب محافظة المنيا، وهي قرى مدرجة بمشروع حياة كريمة.
وقال نادي وديع عضو المجلس القومي للمرأة بالمنيا، واستشاري التنمية، إنه تم عقد سلسلة لقاءات تضمنت الحديث عن أهمية دور المجلس القومى للمرأة في الوقوف بجانب السيدات، واستخراج بطاقات رقم قومى لهن بالمجان، وتقديم الدعم والمساندة وخدمات قانونيه لهن، من خلال مكتب الشكاوى بالمجلس القومي
وكان فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أعلن عن عقد لقاء تدريبيا للرائدات الريفيات يعقبه حملة طرق أبواب لمدة 5 أيام فى الفترة من 15 - 19 مارس بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى للتوعية بريادة الأعمال والشمول المالى تحت عنوان.. ريادة الأعمال للمرأة الريفية.. للقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ويهدف اللقاء إلى رفع الوعى المجتعى بمجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها فى زيادة دخل الأسرة، وأهمية الاادخار للمرأة الريفية، والتعريف بالخدمات المالية المتاحة بالجهات المختلفة فى هذا المجال لما لها من أهمية قصوى لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا، خاصة فى ظل ما سببته جائحة كورونا من مشكلات اقتصادية.