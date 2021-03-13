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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قومى المرأة» يعقد لقاءات توعوية بقرى «حياة كريمة» بالمنيا

السبت 13/مارس/2021 - 04:30 م
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المنيا ـ على حسين
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أعلن فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، عن عقد ندوات ولقاءات توعوية عن مشروع حياة كريمة وما يقدمه من خدمات تستهدف الفئات المختلفة بالقري المدرجة بالمبادرة في الفاعليات التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا.

وأعلن المجلس عن استخراج 340 بطاقة رقم قومى بالمجان، للسيدات، في قرى: منشأة عبدالله، كفر مهدي، الساوي، وبأن العلم وعدد من توابع تلك القرى التي تتبع إداريا مركز العدوة بشمال غرب محافظة المنيا، وهي قرى مدرجة بمشروع حياة كريمة.

وقال نادي وديع عضو المجلس القومي للمرأة بالمنيا، واستشاري التنمية، إنه تم عقد سلسلة لقاءات تضمنت الحديث عن أهمية دور المجلس القومى للمرأة في الوقوف بجانب السيدات، واستخراج بطاقات رقم قومى لهن بالمجان، وتقديم الدعم والمساندة وخدمات قانونيه لهن، من خلال مكتب الشكاوى بالمجلس القومي

وكان فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أعلن عن عقد لقاء تدريبيا للرائدات الريفيات يعقبه حملة طرق أبواب لمدة 5 أيام فى الفترة من 15 - 19 مارس بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى للتوعية بريادة الأعمال والشمول المالى تحت عنوان.. ريادة الأعمال للمرأة الريفية.. للقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويهدف اللقاء إلى رفع الوعى المجتعى بمجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها فى زيادة دخل الأسرة، وأهمية الاادخار للمرأة الريفية، والتعريف بالخدمات المالية المتاحة بالجهات المختلفة فى هذا المجال لما لها من أهمية قصوى لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا، خاصة فى ظل ما سببته جائحة كورونا من مشكلات اقتصادية.

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