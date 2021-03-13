مرشح لـ«الصحفيين»: مؤتمر عام يستهدف تحسين الأحوال المعيشية

قال ياسر سليم، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين: إن شعار برنامجه الانتخابي هو "حلول جذرية لا مسكنات موضوعية"، وذلك أثناء زيارته لمقر مؤسسة "الدستور" خلال جولاته الانتخابية.أضاف «سليم» أن الأساس الذي يعتمد عليه برنامجه قائم على فكرة الحريات، باعتبارها البيئة التى ينمو خلالها العمل الصحفي بجانب كونها المناخ الذي يبحث عنه كذلك كل صحف، إضافة إلى ضرورة توفير حياة كريمة بالعمل على تحسين بندي الأجور والبدلات.وبيّن مرشح عضوية نقابة الصحفيين أنه خلال الفترة المقبلة يسعي لفتح محاور جديدة تساهم في إثراء العمل النقابي والمهني، أبرزها تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للصحفيين مع إنشاء مركز خدمة ودعم فني يساعد الصحفيين على مدار اليوم في كل الأمور.واختتم «سليم» حديثه بالتأكيد على ضرورة إقامة مؤتمر عام للصحفيين يستهدف الخروج بتوصيات وآليات عمل لفتح مناخ الحريات الصحفية وتحسين الأحوال المعيشية.