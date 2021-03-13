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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«لوفتهانزا» الألمانية تستأنف رحلاتها إلى كازاخستان بعد توقف عام كامل

السبت 13/مارس/2021 - 04:30 م
لوفتهانزا
لوفتهانزا
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أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى كازاخستان خلال شهر مايو القادم، بعد ما يزيد على عام من التوقف.

وأوضحت الشركة صحيفة (أستانة تايمز) المحلية أنه سيتم تشغيل الرحلات من مدينة فرانكفورت إلي ألماتي، أكبر مدن كازاخستان يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، فيما سيتم تسيير رحلة مباشرة بدون توقف يوم الخميس إلي مطار نور سلطان الدولي بالعاصمة الكازاخية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "لوفتهانزا"، التي بلغت خسائرها 6.6 مليار يورو (7.9 مليار دولار) خلال عام 2020، أوقفت رحلاتها إلى كازاخستان في مارس من العام الماضي بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الشركة:"اعتبارا من فصل الصيف فصاعدا، نتوقع أن ترتفع نسبة الحجوزات مرة أخرى بمجرد تخفيف إجراءات السفر التقييدية بعد زيادة عدد الاختبارات واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ومع زيادة الطلب، نحن على استعداد لرفع طاقتنا التشغيلية، على المدى القصير، لنحو 70% مما كان عليه الحال قبل الأزمة".

وتشغل شركة طيران أستانا الكازاخية حاليا رحلات إلى مدينة فرانكفورت الألمانية لأربعة أيام أسبوعيا.

كما أعلنت الشركة عن تسيير 3 رحلات جوية أسبوعيا من مدينة ألماتي الكازاخستانية إلى مدينة تبليسي، عاصمة جورجيا، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن سمحت الأخيرة بالسفر الجوي لمواطني (أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وأوكرانيا) اعتبارا من الأول من مارس الجاري، إلا أنه يجب علي المسافرين تقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا قبل رحلة المغادرة، بما لا يزيد على 72 ساعة.

وتستأنف شركة طيران أستانا كذلك، اعتبارا من غد الأحد، رحلاتها بين مدينتي ألماتي ودوشانبي عاصمة طاجيكستان، مرة واحدة أسبوعيا.

وكانت لجنة الطيران المدني الكازاخستانية قد ذكرت في فبراير الماضي، أن البلاد ستشغل رحلات جوية من كازاخستان إلى قيرغيزستان وأوكرانيا وأوزبكستان.

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