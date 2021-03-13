طلب عاجل لتثبيت العمالة المؤقتة والعاملين على الصناديق الخاصة

تقدم النائب حمادة الجبلاوى عضو مجلس النواب عن محافظة قنا ووكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، بطلب عاجل للدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والعاملين على الصناديق الخاصة بمختلف المصالح الحكومية بالمحافظة.وأشار «الجبلاوى» أنه طالب الوزير على هامش زيارته لمحافظة قنا اليوم السبت، بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة لعدم وجود الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفى لديهم.وأضاف «الجبلاوى» أن الوزير أكد أن الدولة والوزارة حريصتان على استقرار أوضاع العمالة المؤقتة، مؤكدًا أنه سيتم تعزيز البند المالى لهم، وأن هناك تواصلًا مستمرًا بالمحافظات لمعرفة الوضع المالى للصناديق الخاصة، مشددًا على التزام الوزارة بتوفير المخصصات المالية للصناديق الخاصة فى حالة النقصان.