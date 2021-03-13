«إيلى ليلى» تقدم بيانات تجريبية بشأن عقار واعد للزهايمر

قدمت شركة "إيلي ليلي" الأمريكية للأدوية تفاصيل منتظرة بشدة من دراسة في المرحلة المتوسطة تظهر أن عقارها التجريبي أبطأ بشكل طفيف تقدم مرض ألزهايمر على مدار نحو 18 شهرًا.وأظهرت دراسة شملت 257 مريضّا مصابين بألزهايمر المبكر أن عقار "دونانيماب" الذي تنتجه الشركة أبطأ التراجع بنسبة 32 % على مقياس مركب للإدراك والوظائف عندما قورن بعقار بلاسيبو، حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.وأزال العقار بالكامل أيضا بروتينًا مرتبطًا بألزهايمر من مخ أغلبية المرضى الذين تلقوه.ويراقب محللو وباحثو "وول ستريت" عن كثب النتائج لمعرفة ما إذا كان دونانيماب -أو أي عقار آخر يقضي على بروتين أميلويد الذي يتراكم في مخ مرضى ألزهايمر- سوف يكون فعالا.وعلى مدار السنوات، لم تسفر الأدوية الأخرى المرشحة التي تستهدف الأميلويد سوى عن نتائج مشوشة أو سلبية في التجارب الكبيرة التي أجريت على البشر.