بدء فعاليات مؤتمر «ما بعد الجائحة» بحضور 4 وزراء

بدأ مؤتمر The Marketers League، الذي يعتبر أول مؤتمر من نوعه للدعاية والتسويق في الشرق الأوسط، بحضور المدير التنفيذي للهيئة القومية للاتصالات، وعدد من الوزراء والمسوقين الدوليين والمحليين؛ لإيجاد حلول تسويقية وأفكار رائدة في ظروف أزمة كورونا وأثرها على التجارة والصناعات المختلفة في مصر ودول العالم.قال سامح فرج، المدير التنفيذي للمؤتمر: "لو كان الأمر بيدي لطالبت بإنشاء وزارة متخصصة للتسويق، تعمل على رفع مكانة مصر عالميًا، وتسويق المشروعات الهامة التي تقوم بها الوزارات المختلفة.أضاف فرج أن مهنة التسويق لها شرف وأمانة، ويجب على ممتهنها أن يتعرف عليها قبل أن يعمل بها، فمصر تمتلك العديد من المسوقين المبدعين الذين يعملون في صمت.ومن المقرر أن يلقي عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وخالد عناني وزير السياحة والآثار، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة خلال اليوم الأول من المؤتمر، كما سيتحدث عدد من الرموز الوطنية والمتحدثين الدوليين.يستهدف المؤتمر إيجاد حلول تسويقية وأفكار رائدة في ظروف أزمة فيروس كورونا وأثرها على التجارة والصناعات المختلفة في مصر ودول العالم، وتقديم استراتيجيات الشركات تجاه الأزمة وسلوك المستهلك تجاه السوق، علاوة على إكساب جيل الشباب المعرفة وتوضيح بعض مفاهيمهم وخبراتهم ومؤسساتهم للتعلم منها. كما يهتم المؤتمر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للشركات في ظل الظروف الحالية، وكيفية تطوير الأداء وأساليب التسويق الحديثة في العصر الحديث.