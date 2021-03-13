بورصة بيروت تختتم أسبوعها على ارتفاع بـ6.44%

اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 6.44%، ليغلق عند مستوى 755.99 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 84 ألفا و373 سهما، بقيمة مليون و88 ألف دولار أميركي، مقابل 50 ألفًا و756 سهمًا، بقيمة 432 ألفا و403 دولارات أميركية خلال تداول الأسبوع الماضي.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 7.75 مليار دولار، مقارنة بـ7.28 مليار دولار، الأسبوع الماضي.