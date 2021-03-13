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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي «الداخلة» يشيدون بتوسعة ورفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين

السبت 13/مارس/2021 - 04:21 م
تطوير ميادين الوادي
تطوير ميادين الوادي الجديد
محمد مهدي
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أشاد بعض أهالي مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بتحسين الأداء وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بأحياء وميادين مركز الداخلة.

وقال المواطن هاني حمام (صاحب محل أقمشة بشارع القسم)، في تصريحات بـ"الدستور" إن هذا التطوير الهائل سيفتح آفاق جديدة من الأسواق ويزيد من حركة المارة بالشوارع ومن ثم حركة البيع والشراء بالمحال التجارية، مشيرا أن هذه الطفرة لم نشهدها من قبل.

وتحدث المواطن أسامة عاشور من الداخلة مؤكدا أن توسعة الطرق والشوارع بهذه الطريقة سوف تقلل من نسبة الحوادث اليومية التي نشاهدها في شوارع المركز، مؤكدا أن رئيس مركز الداخلة يعمل على قدم وساق لتنفيذ هذه المشروعات التي تهدف بها القيادة السياسية لبناء مصر الحديثة.

وأكد الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة أن أعمال التطوير والتوسعة تمت بمساعدة مهندسي وعمال ورئساء الأحياء وجميع إدارات مركز الداخلة وبتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد

وأضاف نبيل أن العمل مستمر في توسعة كافة الطرق الرئيسية بداية من طريق المستشفى، قسم الشرطة والطرق الرئيسية بحي الزهور والجناين الي ان يتم توسعة كافة الطرق والميادين داخل مدينة موط وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المرور والسير وكذلك استيعاب الحركة المرورية المتزايدة بالطرق الرئيسية، مؤكدا أن الهدف هو استغلال الأرصفة وكافة المساحات الغير مستغلة في الطريق، وتوسعته وإعادة التخطيط والتجميل للطريق الرئيسي في إطار الخدمات المختلفة بالمركز بالإضافة إلى أعمال التجميل والنظافة المستمرة، علاوة على شن حملات مختلفة وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة سواء بالبناء أو الزراعة.

وأشادت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد بجهود توسعة الشارع الرئيسي الواصل بين مركز الشرطة ومستشفى الداخلة العام بالإضافة إلى إزدواج الشوارع المارة بالإدارة التعليمية والشبان المسلمين والإدارة الصحية، لتحقيق السيولة المرورية أمام المارة وتقليل الإزدحام.

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