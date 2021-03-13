«كنت بحبه لكن».. هشام عباس يطرح «معاه» على يوتيوب

طرح الفنان هشام عباس، السبت أحدث أغنياته بعنوان "معاه" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات الإلكترونية.والأغنية يعود بها هشام عباس إلى اللون الرومانسي العاطفى، يعبر فيها عن حالة خاصة من الوفاء والإخلاص فى الحب برسم صورة فى الخيال، ويتعاون فيها مع الشاعر كيرو راجى، والملحن معتز أمين، والتوزيع الموسيقى سيرجيو، والأغنية من إنتاج شركتا "عالم الفن ومزيكا".يحرص هشام دائمًا على تقديم ألوان غنائية مختلفة ومتميزة، ليرضى بها أذواق جمهوره ومحبيه، وتقول كلمات الأغنية:معاه عرفت قيمة الدنيا ديا.. شوفت الجنة قصاد عينيا معاهأيام ياما ضاعت منى سايبها.. عشتها من غير ما حسبها أيامقصادى شايفه حلم قصادى لمسه.. إيده كده عادى لا ده مش معقولسنين وأنا بارسمله صوره فى بالي.. كنت بحبه لكن فى خيالي سنينوخلاص زى ما أكون مكتوبلى نصيبى.. يوم ما قابله يبقى حبيبى خلاص