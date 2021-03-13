«التموين»: 3181 محلا تجاريا تشارك فى الأوكازيون الشتوى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مديريات التموين مستمرة في استقبال طلبات المحال للمشاركة في الأوكازيون الشتوي حتى يوم 28 شهر مارس الجاري، مؤكدة أن كل محل يشارك لمدة 15 يوما، وفي حال الرغبة في تجديد الترخيص فإن المدة المسموح بها هي 15 يوما إضافية بحد أقصى شهرا كاملا.وأعلنت الوزارة أن مديريات التموين والتجارة الداخلية وافقت علي ترخيص 3181 محلا تجاريا من القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري للانضمام للأوكازيون الشتوي بنسب خصومات تصل إلي نسبة 50%.وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية والقائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريح خاص لـ"الدستور" إن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة مديريات التموين والتجارة الداخلية لتكثيف الرقابة علي المحال المشاركة في الأوكازيون وتحرير محاضر للمخالفين في حال عدم الإعلان عن السعرين أو عدم الحصول علي التراخيص أو أوكازيونات وهمية لتضليل المستهلك.