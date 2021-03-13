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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات نظافة وإزالة إشغالات وفض تجمعات داخل سوق سفاجا

السبت 13/مارس/2021 - 04:18 م
جريدة الدستور
علي عواد
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قادت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، حملة على تجمعات الباعة الجائلين وسوق سفاجا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضحت رئيس المدينة، أنه تم التوجيه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد داخل التجمعات اليومية ونظافة وتطهير السوق اول بأول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تفقدت عدد من المطاعم والكافيهات والمقاهي للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ إجراءات الغلق الفوري لمدة أسبوع لمن يخالف إجراءات فيروس كورونا المُتّبعة.

وكلفت المغربي مسؤولي السوق بعمل حملات الرش والتطهير لأماكن تجمع المواطنين داخل السوق وكذلك طالبت مسئول إدارة النظافة والمتابعة الميدانية باستمرار أعمال الرش والتطهير والتعقيم في المصالح الحكومية.

والتقت رئيس المدينة بعدد من المواطنين للاستماع لشكواهم وتم تحويل عدد من الشكاوي إلي الإدارات المختصة ووجهت بسرعة حلها وحسن التعامل مع المواطنين.

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