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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعيين» ردا على بيان حقوق الإنسان: يذكرنا بالنازية

السبت 13/مارس/2021 - 04:16 م
الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة
عبدالناصرمحمد
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أدان مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة، اليوم السبت، البيان الصادر عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي يتضمن ادعاءات وأكاذيب حول حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا رفضه جملة وتفصيلا.

وذكرت نقابة المهن الزراعية: إن بيان الاتحاد الأوروبي الأمريكي بشأن حقوق الانسان المصري يعد أكبر مغالطة في تاريخ العلاقات الدولية ويذكرنا ببيانات النازية حين أعتبرت نفسها واصية علي العالم كله باعتبار أنها عرق أبيض.

وأضافت النقابة في بيانها: يبدوا أن عادة نظام أوباما الأمريكي الأسبق في استخدام تهمة حقوق الإنسان لإسقاط النظم السياسية وهدم الدول قد عادت والذي كان نتيجته إسقاط عدة دول عربية مرة واحدة باسم ديموقراطية الدول النامية فسقطت ليبيا واليمن وسوريا والعراق ولولا يقظة المصريين للحقت بهم مصر.

وتابعت أن المجتمع المصري بكل أطيافه يرفض هذا البيان جملة وتفصيلا وفي المقدمة منه النقابة العامة للمهن الزراعية، مؤكدة نزاهة وحيادية القضاء المصري وعدالة المحاكم المصرية التي يشهد لها القاصي والداني، موضحا أن معاناة الشعب المصري من الإرهاب لم تجربها الشعوب الأوروبية وإلا كانت استخدمت أبشع الوسائل كما قال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق مع أول تفجيرات في بلده.

واختتمت النقابة بيانها قائلة: "مصر أنشأت مجلسا لحقوق الإنسان سوف يفند هذه المزاعم في الاجتماع القادم للمفوضية الدولية لحقوق الإنسان".

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