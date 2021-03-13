وصول الطائرات السعودية إلى اليونان لتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة

وصلت طائرات القوات الجوية السعودية، السبت، إلى اليونان للمشاركة في تمرين عسكري مشترك بين البلدين.وجهزت القوتان الجويتان السعودية واليونانية، لتنفيذ طلعاتهما الجوية في سماء البحر المتوسط، وفقا لفضائة العربية.كما أنه من المقرر أن تنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية تمرينا في جزيرة كريت بالبحر المتوسط.وكانت اليونان قد رحبت بالطلب الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية قبل فترة لحماية منشآت النفط ضد الهجمات الإرهابية، حيث قررت أثينا إرسال إحدى بطاريات منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية باتريوت إلى السعودية.وستتولى الرياض سداد رواتب الجنود اليونانيين البالغ عددهم نحو مئة جندي الذين سيتوجهون إلى السعودية بجانب تكاليف نقل وتركيب صواريخ الباتريوت.