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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

السبت 13/مارس/2021 - 04:59 م
الخامس الابتدائي
الخامس الابتدائي
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي، وذلك بعد أن أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، بفترة قصيرة، وذلك بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بعد قيام الوزارة بكشف تفاصيل امتحانات الترم الثاني التي أكدت أنها ستكون تقييمات شهرية بديلة عن الامتحانات.

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2021

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة منهج الصف الخامس الابتدائي، والذي جاء كالتالي:

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي   

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل منهج الصف الخامس الابتدائي، بشهر مارس الجاري، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والذي بدأ اليوم السبت الموافق 13 مارس 2021.

أولًا: منهج مادة اللغة العربية

يقوم الطلاب بدراسة مادة اللغة العربية خلال الشهر الجاري، الدروس "طريق السلام" و"ملك حفني ناصف" من الوحدة الأولى، هذا إلى جانب الفصل الرابع من "مغامرات في أعماق البحار"، أما الجزء الثاني من المادة وهو النحو، يدرس الطلاب"المفعول به وعلامات إعرابه"، وفي الجزء الثالث "الإملاء ": كلمات بها حروف تنطق لا تكتب"، والجزء الرابع والأخير في  الخط العربي بين الصفحات 33 و 43، وفقا للخريطة التي أكدتها الوزارة.

ثانيًا: منهج مادة الدراسات الاجتماعية

تتضمن منهج مادة الدراسات الاجتماعية، للصف الخامس الابتدائي، فرع الجغرافيا درس "مقومات الجذب السياسي في مصر" من الوحدة الأولى "السياحة"، أما الجزء الثاني التاريخ درسي "سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم"، إضافة إلى  "أهم إنجازات بعض الخلفاء الراشدين"، وذلك بالوحدة الثانية "ظهور الإسلام".

ثالثًا: منهج مادة الرياضيات

يشتمل منهج شهر مارس، لطلاب الصف الخامس الابتدائي، في مادة الرياضيات، دروس "مجموعة الأعداد الطبيعية" و"بعض المجموعات الجزئية من ط" و"ترتيب ومقارنة الأعداد الطبيعية" وذلك ضمن الوحدة الأولى، بالإضافة إلى دروس "المساحة ووحداتها" و"مساحة متوازي الأضلاع" ضمن الوحدة الثالثة.

رابعًا: منهج مادة العلوم

وبعد معرفة توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي، يتضمن منهج مادة العلوم خلال شهر مارس الجاري لطلاب الصف الخامس الابتدائي، كلا من دروس "الاحتكاك" و"تطبيقات الاحتكاك"، وذلك من الوحدة الأولى "الاحتكاك".

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