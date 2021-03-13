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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سامي عبدالراضي: أعد بتنفيذ حزمة خدمات تحقق نقلة كبيرة للصحفيين

السبت 13/مارس/2021 - 05:43 م
سامي عبد الراضي
سامي عبد الراضي
حمدين حجاج
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قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين: إن برنامجه الانتخابي مبني على شقين الأول هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للصحفيين بما يليق بقيمة الصحفي، بالإضافة إلى الاهتمام الشديد بقضية الحريات عن طريق تحسين العلاقة مع مؤسسات الدولة بما يضمن لأبناء صاحبة الجلالة مناخ عمل ملائم ومناسب.

وأضاف "عبدالراضي" خلال زيارته لمؤسسة "الدستور"، أنه لا يعد بصنع المستحيل إنما الاجتهاد لعمل الممكن وتحقيق الملائم، موضحًا أن أول الملفات التى نجح فيها مؤخرًا لخدمة الجماعة الصحفية هو إنهاء الاتفاق مع أحد معارض السيارات الكبيرة، لتوفير سيارات للصحفيين بشروط مناسبة تلائم كل الدخول والشرائح سيدات كانوا أو رجالًا.

وأكد أيضًا أنه خلال الفترة المقبلة منتظر تنفيذ حزمة أخرى من الخدمات التى ستحقق نقلة مهنية واجتماعية كبيرة للصحفيين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الدافع وراء ترشحه في الماراثون الانتخابي نابع من حرصه وحبه لتلك المهنة التى كانت دومًا تمثل نقابتها حجر الأساس في رقيها ورفعتها.

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