مالى والجزائر تبحثان التعاون الثنائي بين البلدين

وصل رئيس مالي باه أندواه، اليوم السبت، إلى الجزائر العاصمة في زيارة يلتقي خلالها بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون.وكان في استقبال رئيس مالي بمطار (هواري بومدين) الدولي بالجزائر العاصمة، عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، وبرفقته وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود.وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن هذه الزيارة ستسمح باستعراض العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع الجزائر ومالي، وسبل تطويرها وزيادتها خدمة للمصالح المشتركة، كما ستكون فرصة للجانبين للوقوف على مدى تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.