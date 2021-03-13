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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجازاة 174 معلمًا بسبب ممارسة الدروس الخصوصية بالغربية

السبت 13/مارس/2021 - 04:11 م
المهندس ناصر حسن
المهندس ناصر حسن
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قرر المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مجازاة 174 معلما بخصم 7 أيام من راتبهم، بسبب ممارسة نشاط الدروس الخصوصية، وإخطار مأمورية الضرائب العامة لاتخاذ شئونها حيال إيرادتهم من ممارسة هذا النشاط.

جاء هذا القرار على إثر الحملة المكبرة التي قادها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة الدروس الخصوصية ومنع التجمعات وحرصا على سلامة وصحة الطلاب في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية غلق وتشميع 1313 مركزًا للدروس الخصوصية حتى 24 من فبراير الماضي، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

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