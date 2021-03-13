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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير القوى يلتقي العائدين من الخارج بالبحر الأحمر

السبت 13/مارس/2021 - 05:08 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
دعاء جابر
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التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، بالعمالة المصرية العائدة من الخارج بمحافظة البحر الأحمر، لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة في مجال ريادة الأعمال، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، وسعيد عبدالراضي مدير مديرية القوي العاملة، وإيهاب عبدالحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة البحر الأحمر.

في مستهل كلمته، أكد وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها في أي دولة ولا يوجد لها فرص في بلدها مصر، لافتًا إلي أنه حضر إلي لقائهم لخدمتهم، ولكي يطمئن علي نجاح المشروعات التي تقدموا بها، وفي نفس الوقت يكونون هم أنفسهم علي قناعة كاملة بفكرة مشروعهم، ولكي يكتب له في النهاية النجاح.

وقال «سعفان»: إن دورنا هو مساعدة العمالة العائدة خلال المرحلة المقبلة، وتقديم كل التسهيلات وإزالة أي عقبة تعترض تنفيذ مشروعهم، مشيرًا إلي أنه اطلاع علي المشروعات المقدمة من العمالة العائدة بالبحر الأحمر، مشيدًا بها جميعًا، طالبًا من صاحب كل مشروع أن يقوم بشرح فكرة مشروعه، للعمل علي مساعدته لتحقيق النجاح والتوفيق.

وطلب الوزير من مدير مديرية القوي العاملة، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر عقد لقاءات مع مجموعة العمالة العائدة علي مدار يومين، للوقوف علي دراسة جدوي المشروعات ومراحل الإنتاج والتسويق بما يحقق الاطمئنان لهم علي مستقبل مشروعاتهم ويزيد من فرصهم في التشغيل، فضلًا عن عرض الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لتسهيل إجراءات المشروعات.

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