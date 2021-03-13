بمناسبة مرور 80 عامًا على ميلاده.. كيف ساهمت القاهرة في حياة محمود درويش؟

80 عاما مرت على ميلاد الشاعر محمود درويش، الذي ولد في 13 مارس 1941، الذي ولد في قرية البروة شمال فلسطين، لأسرة ريفية، إذ كانت عائلته من الطبقة الوسطى تملك أرضا، وتعمل وتعيش من إنتاجها، وبسبب انشغال والده في التربة فكان يخرج في الصباح ويعود في المساء، ويتركه هو وأخوته برعاية جده، فكان بالنسبة لهم الأب الحقيقي.ورغم بقاء الشاعر محمود درويش سنتين فقط في القاهرة وهما 1971، 1972؛ إلا أنه يعتبر دخوله القاهرة من أهم الأحداث في حياته الشخصية، وهذا ما أوضحه في حوار له بمجلة "الكرمل" بعددها رقم 86 والصادر بتاريخ 1 يناير 2006، قائلا: في القاهرة ترسخ قرار خروجي من فلسطين وعدم عودتي إليها، ولم يكن هذا القرار سهلا، كنت أصحو من النوم، وكأنني غير متأكد من مكان وجودي، أفتح الشباك، وعندما أرى النيل أتأكد من أنني في القاهرة.وتابع: خامرتني هواجس ووساوس كثيرة، لكنني فتنت بكوني في مدينة عربية، أسماء شوارعها عربية، والناس فيها يتكلمون بالعربية، وأكثر من ذلك، وجدت نفسي أسكن النصوص الأدبية التي كنت أقرأها وأعجب بها، فأنا أحد أبناء الثقافة المصرية تقريبا، والأدب المصري، التقيت بهؤلاء الكتاب الذين كنت من قرائهم وكنت أعدهم من آبائي الروحيين.وفي القاهرة عمل درويش، إذ عينه الكاتب محمد حسنين هيكل في نادي كتاب "الأهرام"، وكان مكتبه في الطابق السادس، وهناك كان مكتب توفيق الحكيم، ونجيب محفوظ، ويوسف إدريس، وبنت الشاطئ، وصادق أيضا الشعراء الذين كان يحبهم أمثال صلاح عبد الصبور، أحمد حجازي، أمل دنقل، وكانوا أصدقاء مقربين جدا بالنسبة له، وكذلك الأبنودي، وتوطدت علاقته بكل الشعراء والكتاب الذين أحببهم، لذا يعتبرها نزار قباني من أهم المحطات في حياته.وردا على سؤال "هل كانت القاهرة منطلقك الشعري الثاني بعد انطلاقتك الأولى في الأرض المحتلة"؛ قال: نعم، وحكى واقعة حدثت له: عندما كنت في القاهرة راحت الصحافة العربية وخصوصا بعض الصحافة اللبنانية تهاجمني، معلنين انتهائي كشاعر، وقبل أن يكتب حكموا على ما سيكتبه، مؤكدا أنه تمت ملامح تحول في تجربته الشعرية بالقاهرة، وكأنها منعطف جديد يبدأ.