مطار القاهرة يستقبل وفد رفيع المستوي بدولة غينيا كوناكري

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، الدكتور إبراهيم خليل كابا وزير خارجية غينيا كوناكرى قادما على رأس وفد من الإمارات فى زيارة لمصر هى الأولى منذ تعيينه يلتقى خلالها كبار المسئولين لبحث دعم التعاون وآخر التطورات خاصة على الساحة الأفريقية.ووصل وزير خارجية غينيا كوناكري والوفد المرافق له على متن طائرة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من أبو ظبي.