إزالة حالة تعدٍ على أرض أملاك دولة بأبوجندير

تابع محمود خالد تحيف، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بأبوجندير، إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أرض أملاك دولة بناحية أبوديهوم التابعة لقرية الحسنية، بطول 30 مترًا، أرض أملاك دولة، عبارة عن أساسات وأسوار بارتفاعات 120 سم تقريبا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.كما وجّه رئيس المركز، رؤساء الوحدات المحلية بدائرة المركز، بضرورة المتابعة اليومية لإزالة أى محاولة للبناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية، وإزالتها فى المهد، ومصادرة معدات وأدوات البناء، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية، والتصدي بكل حسم للتعديات وعدم التهاون مع المخالفين، ومحاسبة كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.