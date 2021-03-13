«الناجيات الإيزيديات».. قانون يحارب «سوق النخاسة» ويعوض ضحايا داعش في العراق

أقر البرلمان العراقي قانون «الناجيات الأيزيديات»، والذي كان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح قد قدمه للبرلمان، بهدف إقراره تمهيدا لإدخاله حيز التطبيق.ورحبت ردود الأفعال في العراق وخارجه، بهذا القرار، الذي هو أقل ما يمكن أن يداوي ولو قليلا، جراح آلاف النساء والفتيات والبنات القصر الكرديات الأيزيديات، ممن اختطفن على يد تنظيم داعش الإرهابي، إبان هجومه الواسع على منطقة سنجار الكردية الأيزيدية، في الثالث من أغسطس العام 2014.وسيسهم القانون في العمل على إنصاف الناجيات والمحررات من قبضة إرهابيي داعش، وتعويضهن معنويًا وماديًا، وتأمين حياة لائقة وكريمة لهن، وإعادة تأهيلهن وزرع ثقتهن بأنفسهن، بعدما اقترف بحقهن، من جرائم اغتصاب وسبي واختطاف واستعباد، وبيع في «أسواق النخاسة».وقال الخبير القانوني العراقي علي التميمي، إن قانون تعويض الناجيات الإيزيديات يلزم بإنشاء مديرية عامة الناجيات ترتبط بمجلس الوزراء ومقرها «نينوى» يديرها مدير عام.وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن القانون يحتاج إلى الدقة في التطبيق، كما أنه يمنح رواتب للاطفال الناجين، مشيرًا إلى أنه كان الأولى وضع رواتبهم في مديريات القاصرين.وتابع الخبير القانوني أن القانون لم يتناول الجانب الجزائي للجرائم التي تعرضن لها النساء، كما أنه يجب أن يشمل تصورًا لمصير الأطفال الذين ولدوا من الدواعش، وضرورة إحالتهم إلى محاكم الأحوال الشخصيه.وأكد أن القانون ينسجم مع الدعوات الدولية لانصاف الضحايا حيث شمل فات الشبك والتركمانيات الناجيات.