«فاجعة وإهمال مؤلم».. أول تعليق من ملكة الأردن على حادث مستشفى السلط

نعت الملكة رانيا، ملكة الأردن، ضحايا حادث مستشفى السلط الحكومي الذي وقع اليوم السبت، جراء انقطاع الأكسجين عن المرضى مما تسبب بوقوع 6 وفيات.وكتبت الملكة رانيا، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة.. إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره.. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان".يأتي ذلك فيما قرر اتحاد كرة القدم بالمملكة الأردنية الهاشمية، إلغاء كل مظاهر الاحتفال بنهائي درع الاتحاد والاكتفاء فقط بالتتويج، وذلك حدادًا على أرواح شهداء مستشفى السلط، وفقًا لما ذكره التليفزيون الأردني الرسمي.ويعقد مجلس النواب الأردني غدًا جلسة طارئة حول أحداث مستشفى السلط، فيما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمحاسبة من يثبت تقصيره بالواقعة.وأكد وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، أنه تم إصدار أمر ملكي لرئيس الوزراء بأن يقدم وزير الصحة استقالته إثر الحادث، فيما بدأت السلطات الأردنية تحقيقات شاملة حول الواقعة.