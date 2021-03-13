مقتل 28 من مسلحي طالبان في هجوم بري- جوي للقوات الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 28 من مسلحي طالبان في هجمات شنتها القوات الأمنية وسلاح الجو الأفغاني في إقليم "قندهار".وذكرت الوزارة- في بيان نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية- أن قوات الدفاع الأفغانية والقوات الأمنية مدعومة بسلاح الجو أطلقت عملية تطهير في مقاطعتي "أرغانداب" و"زهيري" بإقليم "قندهار".وأضافت أن العملية خلفت 28 قتيلا و7 مصابين في صفوف حركة طالبان خلال الاشتباكات النارية، لافتة إلى أنه خلال العملية دمر الجنود الأفغان 13 دراجة نارية و13 حقيبة متفجرات و50 من مواقع احتماء مسلحي طالبان، كما تم تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.وأشارت الوزارة إلى أن الجنود الأفغان اكتشفوا أيضا 11 لغما زرعتها حركة طالبان في المنطقة، وتم السيطرة عليها وإزالتها لحماية المدنيين في المنطقة.