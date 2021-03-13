رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تؤجر طائرة إيرباص 330 200 لشركة خاصة

السبت 13/مارس/2021 - 06:07 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
طباعة
كشفت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" عن تأجير طائرة من أسطول الشركة من طراز إيرباص 330 200 لإحدى شركات الطيران الخاصة الناشئة في السوق المصرية حديثًا.

وقالت المصادر، في تصريح لـ"الدستور"، إن شركة طيران خاصة مصرية قد تقدمت بطلب لشركة مصر للطيران لشراء طائرة من طراز إيرباص 330 200 بنظام الشراء التأجيري، تمهيدًا لانطلاقها بسوق النقل الجوي المصرية مع بداية أبريل المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أن الطيار محمد رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قد وافق مباشرة على تلك الصفقة، حيث إن رئيس قطاع التخطيط بشركة مصر للطيران وقع اتفاقية شراء الطائرة مع رئيس شركة الطيران الخاصة المصرية الجديدة.

وأوضحت المصادر، أن الهدف من تأجير الطائرة لشركات طيران في السوق المصرية أو الأجنبية هو زيادة الموارد المالية للشركة، خاصة في ظل انخفاض معدلات التشغيل بشركة مصر للطيران في ظل استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.

موضوعات متعلقة

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 13-3-2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

الصور

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

الأكثر قراءة

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع طبيبة السلام

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال

انطلاقة جديدة للمسارح المتنقلة بقرى الوادى الجديد

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. قصة حب فى السلك الدبلوماسى

بمناسبة مرور 80 عامًا على ميلاده.. كيف ساهمت القاهرة في حياة محمود درويش؟