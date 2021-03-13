«مصر للطيران» تؤجر طائرة إيرباص 330 200 لشركة خاصة

كشفت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" عن تأجير طائرة من أسطول الشركة من طراز إيرباص 330 200 لإحدى شركات الطيران الخاصة الناشئة في السوق المصرية حديثًا.وقالت المصادر، في تصريح لـ"الدستور"، إن شركة طيران خاصة مصرية قد تقدمت بطلب لشركة مصر للطيران لشراء طائرة من طراز إيرباص 330 200 بنظام الشراء التأجيري، تمهيدًا لانطلاقها بسوق النقل الجوي المصرية مع بداية أبريل المقبل.وأشارت المصادر، إلى أن الطيار محمد رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قد وافق مباشرة على تلك الصفقة، حيث إن رئيس قطاع التخطيط بشركة مصر للطيران وقع اتفاقية شراء الطائرة مع رئيس شركة الطيران الخاصة المصرية الجديدة.وأوضحت المصادر، أن الهدف من تأجير الطائرة لشركات طيران في السوق المصرية أو الأجنبية هو زيادة الموارد المالية للشركة، خاصة في ظل انخفاض معدلات التشغيل بشركة مصر للطيران في ظل استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.