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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

المطران شيحان يتفقد معالم دمياط ويزور جامع عمرو بن العاص الأثري

السبت 13/مارس/2021 - 05:03 م
المطران شيحان
المطران شيحان
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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تفقد المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، بعض من الأماكن الأثرية والدينية المسيحية والإسلامية داخل مدينة دمياط، والتي كانت أول مدينة يؤسس بها الموارنة كنيسة لهم داخل مصر وإفريقيا عام 1745 وعرفت باسم كنيسة البارجة.

بدأ المطران جولته داخل المحافظة بزيارة مدرسة سيدة المحبة الإلهية، وكنيسة القديسين جورجيوس ونيقولاس للروم الأرثوذكس، والجامع الجديد، وجامع عمرو بن العاص اقدم المساجد الأثرية في المدينة.

رافقه في الزيارة جورج ضرغام، الأمين العام للمركز الماروني اللبناني للثفافة والإعلام بالقاهرة، والأب بندليمون راعي كنيسة القديسين جورجيوس ونيقولاس للروم الأرثوذكس، والأخت ماري فرانسواز مديرة مدرسة سيدة المحبة الإلهية، وعدد من راهبات يسوع ومريم القبطيات.

يأتي ذلك في إطار حرصه على زيارة المعالم التاريخية والأثرية القديمة لمصر، وآثار الموارنة فيها.

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