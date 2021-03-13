المطران شيحان يتفقد معالم دمياط ويزور جامع عمرو بن العاص الأثري

المطران شيحان يتفقد معالم دمياط ويزور جامع عمرو بن العاص الأثري
السبت 13/مارس/2021 - 05:03 م
مونيكا جرجس- تريزة شنودةطباعة
تفقد المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، بعض من الأماكن الأثرية والدينية المسيحية والإسلامية داخل مدينة دمياط، والتي كانت أول مدينة يؤسس بها الموارنة كنيسة لهم داخل مصر وإفريقيا عام 1745 وعرفت باسم كنيسة البارجة.
بدأ المطران جولته داخل المحافظة بزيارة مدرسة سيدة المحبة الإلهية، وكنيسة القديسين جورجيوس ونيقولاس للروم الأرثوذكس، والجامع الجديد، وجامع عمرو بن العاص اقدم المساجد الأثرية في المدينة.
رافقه في الزيارة جورج ضرغام، الأمين العام للمركز الماروني اللبناني للثفافة والإعلام بالقاهرة، والأب بندليمون راعي كنيسة القديسين جورجيوس ونيقولاس للروم الأرثوذكس، والأخت ماري فرانسواز مديرة مدرسة سيدة المحبة الإلهية، وعدد من راهبات يسوع ومريم القبطيات.
يأتي ذلك في إطار حرصه على زيارة المعالم التاريخية والأثرية القديمة لمصر، وآثار الموارنة فيها.
بدأ المطران جولته داخل المحافظة بزيارة مدرسة سيدة المحبة الإلهية، وكنيسة القديسين جورجيوس ونيقولاس للروم الأرثوذكس، والجامع الجديد، وجامع عمرو بن العاص اقدم المساجد الأثرية في المدينة.
رافقه في الزيارة جورج ضرغام، الأمين العام للمركز الماروني اللبناني للثفافة والإعلام بالقاهرة، والأب بندليمون راعي كنيسة القديسين جورجيوس ونيقولاس للروم الأرثوذكس، والأخت ماري فرانسواز مديرة مدرسة سيدة المحبة الإلهية، وعدد من راهبات يسوع ومريم القبطيات.
يأتي ذلك في إطار حرصه على زيارة المعالم التاريخية والأثرية القديمة لمصر، وآثار الموارنة فيها.