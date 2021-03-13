رئيس وزراء العراق يؤكد سعى بلاده لتوطيد العلاقات مع سلطنة عمان

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن بلاده تسعى لتوطيد علاقاتها مع سلطنة عمان، معربًا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التنسيق بما فيه مصلحة البلدين.وذكر مكتب الكاظمي- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم السبت- أن الكاظمي استقبل اليوم، سفير سلطنة عُمان لدى العراق حامد بن عقيل عبدروس.. وتم بحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع الإقليمية وكل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.