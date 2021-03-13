سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا: نقترح تطوير نهج جديد في العلاقات مع موسكو

اقترح سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا ماركوس ايديرير، اليوم السبت، تطوير خطة عمل جديدة في العلاقات مع موسكو.وقال ايديرير إن "الموقف إزاء روسيا أصبح قديمًا، وهو يركز على الخلاف الأوكراني كثيرا ويجب أن يتغير".وذكرت مصادر إعلامية أخرى أن بعض مندوبي دول الاتحاد الأوروبي اقترحوا، خلال اجتماع المندوبين الدائمين للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، تحديد المجالات المختارة للتعاون مع روسيا، التي يمكن أن تناقش خلال قمة رؤساء الدول الأوروبية في 25- 26 مارس الجاري.يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت بسبب الوضع في أوكرانيا وحول شبه جزيرة القرم، التي تمت إعادة ضمها إلى روسيا بعد استفتاء في شبه الجزيرة، واتهم الغرب روسيا بالتدخل وفرض عقوبات عليها، وردت موسكو وشرعت في مسار إحلال الواردات، معلنة أكثر من مرة أن الحديث معها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، في شهر أكتوبر الماضي، عقوبات إضافية في إطار قضية التسميم للسياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني.