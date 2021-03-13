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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أيمن عبدالمجيد: حققت طفرة كبيرة فى ملف علاج الصحفيين

السبت 13/مارس/2021 - 06:09 م
أيمن عبد المجيد
أيمن عبد المجيد
حمدين حجاج
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زار أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، السبت، «الدستور»، في إطار جولاته لانتخابات التجديد النصفي المقرر انعقادها الجمعة المقبل.

وقال عبدالمجيد، خلال لقائه مع الزملاء إنه خلال السنوات الماضية نجح في تحريك وتفعيل العديد من الملفات التى كانت شبه متعطلة خلال السنوات الماضية، الملف الأول بدأ من خلال تطوير معهد التدريب وذلك من خلال منحة الشيخ سلطان القاسمي حاكم الإمارات.

أضاف أن المركز خلال الفترات الماضية نجح في الفترة الماضية في توفير تدريب حقيقي لكل الزملاء سواء النقابيبن أو المتقدمين لنيل عضوية النقابة، وحتى المتدربين في الصحف، مشيرًا إلى أن الدورات التى تم تنفيذها نجحت في توفير مبالغ إضافية للنقابة.

وتابع أنه عندما تولى مشروع العلاج نجح في رفع المخصصات المالية لكل عضو بما يلائم الظروف الحالية، بجانب الدور المحوري الذي لعبته لجنة الرعاية الصحية إبان أزمة كورونا في توفير أسرة بالمستشفيات وعلاجات لكل الزملاء الذين أصابهم المرض، مؤكدًا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم توفير مجموعة من الخدمات الكبري في المجلات الخدمية كافة.

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