«الزملوط» يتفقد أعمال الإنشاءات بالمجمع الإسلامى بالداخلة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل الميدان الكائن بمحيط المجمع الإسلامي بمدينة موط بالداخلة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز الداخلة صباح اليوم، يرافقه السيد نبيل حنفى رئيس المركز.كما وجه المحافظ بسرعة إنهاء أعمال التشطيبات النهائية بالمجمع استعدادًا لفرشه وافتتاحه خلال الفترة القادمة.هذا ويقام المجمع على مساحة 2000 متر مربع، ويتكون من دورين تقدم بهم خدمات متعددة لأهالي المدينة منها مسجد على مساحة 1200م2 لاستيعاب 1500 مصلي ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلى للسيدات، بالإضافة إلى 13 دورة مياه وغيرها من الخدمات المهمة.