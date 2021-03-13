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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
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د. محمد الباز
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تقرير: لاعبو ليفربول سخروا من صلاح بعد تغريدة موكله
السبت 13/مارس/2021 - 03:42 م
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أشارت تقارير صحفية اليوم السبت، أن لاعبو ليفربول الإنجليزي سخروا من زميلهم محمد صلاح عقب لقاء تشيلسي في الجولة الماضية بالبريميرليج.
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